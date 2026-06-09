Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 52 gözaltı kararı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çevre illerden uyuşturucu madde getirip satan ‘torbacı’ olarak tabir edilen şüpheliler takibe alındı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı’da 45 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter ve dron destekli operasyonda, koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen ikametler didik didik arandı.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon devam ediyor.