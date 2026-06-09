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Türkiye
DHA 09.06.2026 07:35

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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