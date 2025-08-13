Açık 32.8ºC Ankara
Türkiye
AA 13.08.2025 15:33

İstanbul'da 6 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirenlere operasyon: 13 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlenen operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'da 6 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirenlere operasyon: 13 tutuklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 18 Mayıs-8 Ağustos tarihlerinde 6 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların düzenlenmesine katkı sunanları tebrik etti.

Yerlikaya, "Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkıyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İstanbul
