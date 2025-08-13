Açık 32.8ºC Ankara
AA 13.08.2025 14:54

Çanakkale merkezde orman yangını

Çanakkale'nin Merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Denizgöründü köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

üzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık ve Karapınar köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çanakkale Orman Yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ