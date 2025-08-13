Çanakkale merkezde orman yangını

Merkeze bağlı Denizgöründü köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

üzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık ve Karapınar köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.