AA 13.08.2025 15:21

Zincir markette son kullanması geçen yüzlerce ürün ele geçirildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde ekipler tarafından yapılan denetimlerde 3 markette 424 ürünün son kullanma tarihi geçmiş olduğu tespit edildi. Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde, ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 3 markette son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 108 çeşit 424 ürün zabıta ekiplerince toplandı.

Ürünlere imha edilmek üzere el kondu

Ekipler ayrıca, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen marketler hakkında tutanak tutarak, cezai işlem uygulanması talebiyle Osmancık Belediyesi Encümeni'ne gönderdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu söyledi.

İlçe halkının sağlığına önem verdiklerini belirten Gelgör, "Halkımızın sağlığı için denetimlere devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da bize ihbarda bulunsunlar. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

