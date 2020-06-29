Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da 53 adrese uyuşturucu baskını: 55 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'un 5 ilçesinde 400 polisle 53 adrese şafak vakti uyuşturucu baskını yapıldı. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak özel harekat destekli Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede 400 polisin katılımıyla 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik polisleri, içeride bir süre arama yaptı. Yapılan arama neticesinde mont ve yatakların altında uyuşturucu maddeye rastlandı.
Helikopter destekli operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınıp çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: İstanbul uyuşturucu uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 07:04
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