İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak özel harekat destekli Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede 400 polisin katılımıyla 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik polisleri, içeride bir süre arama yaptı. Yapılan arama neticesinde mont ve yatakların altında uyuşturucu maddeye rastlandı.

Helikopter destekli operasyonda 55 şüpheli gözaltına alınıp çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.