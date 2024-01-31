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Türkiye
İHA 31.01.2024 15:51

İstanbul'da 50 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir ilaç imalathanesine yapılan operasyonda, piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul'da 50 milyon liralık kaçak ilaç operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hammadde getirilerek üretilen sahte ve kaçak ilacın piyasaya sürüldüğü adresi tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin devamında Küçükçekmece’deki ilaç imalathaneye çok sayıda şüphelinin giriş çıkış yaptığı belirlendi. Söz konusu imalathane bir süre polis tarafından izlemeye alındı.

Yapılan çalışmalarda gece yarısı imalathaneye yüklü miktarda ham madde girişi yapıldığını gören polis, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda imalathane sahibi olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Baskın yapılan adresteki aramada piyasa değeri 50 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 2 milyon 343 bin ilaç, 243 bin 800 zayıflama çayı ve yüklü miktarda ilaç ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Zanlı hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.

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