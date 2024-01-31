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Türkiye
DHA 31.01.2024 15:44

Gasp şüphelileri çaldıkları telefondaki uygulamadan yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, darp ettikleri arkadaşlarının telefonunu gasp eden 2 şüpheli, telefondaki uygulama ve Plaka Tanıma Sistemi'nden yakalandı.

Gasp şüphelileri çaldıkları telefondaki uygulamadan yakalandı

Olay, önceki akşam İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polat Bulvarı’nda meydana geldi. E.B. (37) ve G.K. (27) ile Y.B. (28) ve S.E.O. (24) bulvardaki boş araziye otomobilleriyle gelerek buluştu.

G.K, arkadaşları Y.B. ve S.E.O. ile sohbet ettiği sırada E.B'nin acelesi olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktı.

Y.B. ve S.E.O, E.B'yi dövüp telefonunu gasp etti. Otomobiliyle kaçan E.B, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, telefondaki uygulamadan ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, S.E.O. ve Y.B.’yi gözaltına aldı.

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