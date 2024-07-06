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Türkiye
AA 06.07.2024 16:52

İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

İstanbul Avcılar'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametinde seyreden Ukrayna plakalı otobüs, önünde giden kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle açılıp yerinden çıkan kamyonun kasa kapağı otobüsün camlarını kırdı.

Savrulan kapak 2 otomobile daha çarptı.

Arkadan gelen başka bir aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk, toplam 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan bir otomobilin sürücüsü Mustafa Yanaral, basın mensuplarına, kazanın başlangıcında otobüsün sağa girerek kamyona vurduğunu anlattı.

"Kamyona vurunca kasası sol tarafı biçti"

Yanaral, kamyonun kendi araçlarına da çarptığını anlatarak "Otobüsün sol tarafındakilerin hepsi yaralı. Kamyona vurunca kasası sol tarafı biçti. Toplamda 5 araç kazaya karıştı. Öndeydik, kamyon vurunca biz de öndekine vurduk." diye konuştu.

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