Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 453 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
[Fotograf: AA]
İstanbul'da 453 kilo 200 gram Hint kenevirinin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ülkeye getirilen ve torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucunun Büyükçekmece'de villa, otomobil ve evde saklandığını belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda 453 kilo 200 gram Hint keneviri, 6 kilo 550 gram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan katkı maddesi, hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Etiketler: Hint Keneviri İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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