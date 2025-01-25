Puslu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.01.2025 14:01

İstanbul'da 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi

İstanbul'da 4 milyon 520 bin sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal edildiği değerlendirilen Bayrampaşa'daki adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramalarda 1 milyon 790 bin satışa hazır, 1 milyon 200 bin basılmış, 1 milyon 530 bin basıma hazır sentetik ecza hap, 320 kilogram katkı maddesi, 1 milyon 800 bin boş kapsül, sentetik ecza üretiminde kullanılan 5 makine ile 20 bin 550 lira ve 300 dolar bulundu.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
İstanbul Narkotik
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazasında yaralanan polis memurunun ailesine ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazasında yaralanan polis memurunun ailesine ziyaret
13:09
Hamas, 4 İsrailli kadın esir askeri Kızılhaç'a teslim etti
12:52
Yeni KOP Eylem Planı Konya Ovası'nı dört koldan canlandıracak
12:49
Leonardo ile Baykar, savunma sanayiinde güçlü işbirliği yolunda ilerliyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız
11:54
Geçen yıl serbest bölgelerin ticari hacmi 27 milyar 691 milyon dolar oldu
Emniyetin "havadaki gözleri" zorlu şartları simülatörde deneyimliyor
Emniyetin "havadaki gözleri" zorlu şartları simülatörde deneyimliyor
FOTO FOKUS
Yangın faciasının ilk 2,5 saatlik görüntüsü ortaya çıktı
Yangın faciasının ilk 2,5 saatlik görüntüsü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ