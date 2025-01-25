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Türkiye
DHA 25.01.2025 10:31

İstanbul'da inşaat alanındaki binada çatlaklar oluştu, daire sakinleri evlerini boşattı

İstanbul Kağıthane'de bir inşaatta yaklaşık 2 ay önce başlayan kazık çakma çalışması nedeniyle yan taraftaki 3 katlı binada çatlaklar oluştu. Ağır hasar alan binada yaşayanlar evlerini boşalttı.

İstanbul'da inşaat alanındaki binada çatlaklar oluştu, daire sakinleri evlerini boşattı
[Fotograf: DHA]

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın sahibi, geçen sene Ağustos ayında binayı müteahhite verdi. Yıkımı yapılan binanın bulunduğu alanda yaklaşık 2 ay önce temele kazık çakılarak inşaata başlandı. Ancak kazık çakma işlemi sonrasında yan tarafta bulunan 4 dairenin bulunduğu 3 katlı binada çatlaklar oluştur.

Bina sahibi, müteahhiti çatlaklarla ilgili uyardığını ancak müteahhitin durumla ilgili bir önlem almadığını ve inşaat alanındaki çalışmalara devam edildiğini söyledi.

İstanbul'da inşaat alanındaki binada çatlaklar oluştu, daire sakinleri evlerini boşattı

Çatlaklar oluşunca inşaat durduruldu

Dün sabah saatlerinde kazık çalışmaları sürdüğü sırada sokaktaki 3 katlı binada derin çatlaklar meydana geldi. Binanın ortasında da çatlakların oluşması üzerine bina sahibi, zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.

Kısa sürede gelen ekipler, çalışmayı durdurdu. Ağır hasar alan giriş kattaki dairede yaşayan kiracı ve bina sahibine yıkılma riski olduğunu söylenilerek binayı boşaltmaları bildirildi.

Binanın girişi demir bariyerlerle kapatıldı. Mühendislerin incelemesi sonucunda binadan karot örneği alınmasına karar verildi. Pazartesi günü alınacak karot incelemesi sonrasında binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

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