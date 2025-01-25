4 operasyonda 227 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Esendere ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar ile havalimanına getirilen kargo paketini inceledi.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramada, İstanbul Havalimanı'nda 119 kilogram esrar, Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda 100 kilogram eroin, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 13,5 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 232,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin değerinin 226 milyon 980 bin TL olduğu açıklandı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Gaziosmanpaşa, Doğubayazıt ve Yüksekova Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, başta gençlerin olmak üzere, toplum sağlığını korumak ve terör örgütlerinin finansman kaynaklarını kurutmak için mücadelesini aralıksız sürdürüyor.