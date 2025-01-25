Bakan Yerlikaya'dan trafik kazasında yaralanan polis memurunun ailesine ziyaret

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün Konya'nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan, polis memuru Adem Buğra Karakuş'un ailesini tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret ettik. Şükürler olsun kahraman polisimizin sağlık durumu iyi. Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başhekimimize, doktorlarımıza ve hemşirelerimize teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.