İstanbul'da 4,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi: 11 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kg metamfetamin, 69 kg esrar ile 438,5 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin görüntülere de yer verdi.