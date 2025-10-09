Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
Meteoroloji, TRT Haber 09.10.2025 06:24

Meteorolojiden "sarı" uyarı: 8 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 8 ili "sarı kod" ile uyardı. Yetkililer, kuvvetli yağışla ilgili vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteorolojiden "sarı" uyarı: 8 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle 8 ili “sarı kod” ile uyardı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin bazı bölgelerinde bugün yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor. MGM, özellikle iç ve batı kesimlerde etkili olacak yağışların kısa süreli ancak kuvvetli olabileceğini belirtti.

Uyarı kapsamındaki iller, Meteoroloji’nin internet sitesinde “sarı kod” ile işaretlendi. Sarı kod, hava durumunda “potansiyel tehlike” anlamına gelirken, vatandaşların günlük aktivitelerinde dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor.

Meteorolojinin sarı kodla uyardığı iller: Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Rize, Trabzon

Meteorolojiden "sarı" uyarı: 8 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Olası riskler

Yetkililer, kuvvetli yağışların beraberinde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceğini aktardı.

MGM’den yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları, araçlarını su tahliyesi yetersiz alanlara park etmemeleri, açık alanlarda yıldırımdan korunmak için dikkatli olmaları gerekmektedir” denildi.

Yağışların bu illerde yer yer kuvvetli olması beklenirken, bölgesel radar görüntülerine göre ilerleyen saatlerde uyarı kapsamı genişleyebilir.

MGM, vatandaşların en güncel uyarı ve radar bilgilerini resmî web sitesi ile mobil uygulamalar üzerinden takip etmelerini önerdi.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Yağış
