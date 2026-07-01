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Türkiye
AA 01.07.2026 01:59

İstanbul'da 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü

İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

İstanbul'da 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü
[Fotograf: DHA]

Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu. Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü.

Düşen parçalar park halindeki otomobil ile motosiklete zarar verdi, bazı iş yerlerinin de camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, beton parçaların çarpması sonucu binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorlarını keserek indirdi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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