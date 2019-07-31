Türkiye

İstanbul'da 3 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi: 3 gözaltı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:01 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:59

İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ile tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binadan gelen kötü koku nedeniyle rahatsız olan çevredeki vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Çevrede inceleme yapan ekipler, depo olarak kullanılan söz konusu adreste kaçak nargile tütünü üretildiğini tespit etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, depoya operasyon düzenledi. 3 kişi gözaltına alındı Aramada, sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 3 ton kaçak nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 1'i Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA Etiketler: İstanbul Gaziosmanpaşa nargile tütünü tütün

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