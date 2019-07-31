Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.
Kaynak: AA