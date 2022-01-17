İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta 07.15 sıralarında 3 katlı metruk binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binada yaşadığı öğrenilen bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]