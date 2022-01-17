Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 08:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 3 katlı metruk binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak'ta 07.15 sıralarında 3 katlı metruk binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binada yaşadığı öğrenilen bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
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