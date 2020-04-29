Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 3 katlı fabrikada yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Esenyurt'ta makine fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın, fabrikada maddi hasara sebep oldu.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak'taki endüstriyel makineler ve yedek parça üreten 3 katlı fabrikada yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Fabrikanın üst katlarındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonucu kısmen kullanılamaz hale gelen fabrikada hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: yangın İstanbul fabrika yangını esenyurtSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:07
Son Haberler
- 07:34
- 07:31
- 06:25
- 06:46
- 05:53
Sıradaki Haber
Kenya ve Tanzanya'daki Türkler yurda getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz