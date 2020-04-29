Haber Giriş: Kaynak: İHA
Hatay'da otomobil duvardan içeri girdi
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvardan içeri girdi, 1 kişi hafif yaralandı.
İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesinde 33 F 0150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş bir binanın duvarına çarparak içeri girdi.
Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanarak ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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