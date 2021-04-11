İstanbul’da 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz COVID-19 aşısı yapıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da yapılan aşılama oranlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yerlikaya açıklamasında, “İstanbul’umuzda toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere, 1. doz 1 milyon 661 bin 10, 2. doz 1 milyon 153 bin 909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz” ifadelerini kullandı.
#İstanbul’umuzda— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2021
toplam 2.814.919 olmak üzere
1.doz 1.661.010
2.doz 1.153.909
aşı yapıldı
65 yaş ve üstü büyüklerimizin
aşı olma oranı
%81,2’ye ulaştı
15 gün gibi kısa bir sürede
60-64 yaş grubundaki
vatandaşlarımızın
%46,4’üne aşı yapıldı
Mücadelede en büyük gücümüz #AŞI pic.twitter.com/LsPdFoaeXx
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