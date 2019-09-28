"Toplanma alanları nerede","sayısı belli değil" eleştirilerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıt verdi.

AFAD'ın Türkiye genelinde belirlediği 15 bin 910 toplanma alanı var. Bunların 2 bin 864'ü İstanbul'da. Stadyumlar, parklar, bahçeler, okullar, korular. Her ilçede, mahallede bulunuyor. Deprem anında bu toplanma alanlarına gitmek gerekiyor.

"Millet bahçeleri, stadyumlar, okullar toplanma alanları"

Bakan Kurum "81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur." diye konuştu.

E-devletten toplanma alanları sorgulaması yapılabiliyor. İl, ilçe, mahalle ve sokak ismi girilerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerleri öğrenilebiliyor.

Kaynak: TRT Haber