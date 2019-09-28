Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Depremi'ne ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda." dedi.

213 binanın denetlendiğini, 20 binanın ağır, 58 binanın ise depremde az hasar gördüğünü söyleyen Kurum, 14 okuldaki incelemenin ise yarın tamamlanacağını bu okullarda eğitim öğretime devam edilip edilmeyeceğine karar verileceğini kaydetti.

Toplanma alanları

Bakan Kurum, İstanbul'daki toplanma alanları ile ilgili, "Millet Bahçeleri aynı zamanda toplanma alanlarıdır, yenilenen stadyumlar ile okul bahçeleri de toplanma alanlarıdır." dedi.

Öte yandan İstanbul'da bugün saat 14.03'te 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen depremin 12,2 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

Kaynak: TRT Haber