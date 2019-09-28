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6 Bayraktar TB2 SİHA daha TSK envanterine girdi28 Eylül 2019 Cumartesi 14:02 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:08
6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) daha Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi. Böylece, TSK envanterine giren İHA/SİHA sayısı 100'ü geçti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığına altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 28, 2019
Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz. pic.twitter.com/kiXS6BJwRM
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: SİHA iha bayraktar tb2 ssb