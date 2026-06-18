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Türkiye
AA 18.06.2026 08:25

İstanbul'da 187 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 187 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 187 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Eyüpsultan ve Şişli'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri 2 ev ile bir araca düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, 187 kilo 250 gram uyuşturucu, 9 kilogram kimyasal madde, 3 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 365 bin 990 lira ve 600 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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