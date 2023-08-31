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Türkiye
AA 31.08.2023 13:23

İstanbul'da 1,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1 milyon 500 bin kaçak makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

İstanbul'da 1,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi
[Temsili Fotoğraf: İHA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik İstanbul'da yürüttükleri faaliyetler neticesinde Büyükçekmece'deki bir fabrikada yasa dışı sigara üretimi yapıldığını belirledi. Tespitin ardından söz konusu adrese baskın düzenlendi.

Şüpheli adreste yapılan kontrol ve incelemelerde, suç mahallinin kaçak sigara üretim tesisi olduğu anlaşıldı. Ekiplerinin detaylı aramalarında makaron yapımında kullanılan 1 makine, 2 filtre yapım makinesi, 6 milyon 755 bin sigara filtresi, 430 rulo uç kağıdı, 15 boş makaron kutusu, 1 ton 560 kilogram tutkal ve 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Yakalanan kaçak eşyanın 60 milyon 462 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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