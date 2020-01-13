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İstanbul'da 14 mahalleye 18 saat su verilemeyecek13 Ocak 2020 Pazartesi 20:14 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 20:20
İSKİ'nin Kartal terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle 14 mahalleye 18 saat su verilemeyecek.
Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kartal terfi merkezinde yenileme çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar kapsamında Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet mahallelerinde yarın 09.00 ile 15 Ocak Çarşamba günü 03.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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