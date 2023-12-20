Duman 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.12.2023 12:07

İstanbul'da 1,3 milyon kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Sultangazi ve Ümraniye'deki iş yeri ile depolarda 1 milyon 339 bin 80 adet ilaç ele geçirildi.

İstanbul'da 1,3 milyon kaçak ilaç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultangazi ve Ümraniye'deki bazı iş yeri ile depolarda, yurt dışından kaçak getirilen, özel saklama koşullarına uymayarak insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza edilen ilaç ürünleri ve tıbbi malzeme bulunduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, depolara gelen motorlu kuryelerin ilaçların dağıtımını sağladığını belirledi.

Çalışmalarını tamamlanmasının ardından söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

İş yeri ve depolardaki aramalarda ise hormon, steroid ile testosteron, organ nakli, bağışıklık hastalıkları, tüp bebek, düşük, diyabet ve epilepsi tedavilerinde kullanılan 1 milyon 339 bin 80 adet tablet, kapsül, ampul, flakon ve enjektörlü tıbbi ilaç ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan 3 şüpheli, buradaki sorguları sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
İstanbul İlaç
Sıradaki Haber
Baraj suları çekildi, kestirme yol ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Tekirdağ'da tapuda rüşvet operasyonu: 8 gözaltı
13:03
Kayseri'de sanayi sitesinde yangın
13:02
Polonya'da yeni hükümet, vize skandalıyla ilgili soruşturma komisyonu kurdu
13:01
Polonya'da Cumhurbaşkanı Duda ile yeni hükümet arasında yargı krizi
13:01
Ukrayna: Rusya'ya ait 18 İHA imha edildi
12:54
Fransa'da Ruandalı doktor Munyemana "soykırım" suçundan 24 yıl hapse mahkum edildi
Sakin bir yaşam için konteynere yerleşen çift, enerji ihtiyacını güneş ve rüzgardan sağlıyor
Sakin bir yaşam için konteynere yerleşen çift, enerji ihtiyacını güneş ve rüzgardan sağlıyor
FOTO FOKUS
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ