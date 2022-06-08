Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 121 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Bahçelievler'de, seyir halindeki bir araca düzenlen en operasyonda, 121 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan suç örgütünün, yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Bahçelievler'de seyir halindeki araca düzenlenen operasyonda, sürücü gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada, 121 kilo 400 gram eroin bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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