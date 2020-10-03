Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da 10 tona yakın sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 10 tona yakın sahte içki ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Maltepe'de bir otopark içerisine kurulan çadırda sahte içki depolandığını belirledi.
Depoya baskın yapan ekipler 9 ton 684 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların 1'er litrelik şişeler halinde depoladıkları içkileri Bağcılar ve Fatih İlçelerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde faaliyet gösteren tekel bayileri ile anlaşarak piyasaya sürdükleri belirlendi.
Etiketler: İstanbul sahte içki operasyonuSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 13:07
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