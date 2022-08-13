İstanbul'a yük taşıyan araçta 107 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşınan aracın şüphe üzerine takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 107 kilo skunk ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşınan aracın şüphe üzerine takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 107 kilo skunk ele geçirildiğini, 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022
Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda
1️⃣0️⃣7️⃣ KG SKUNK
ele geçirildi.
4️⃣ şüpheli gözaltında!
Kocaeli Emniyetimize ve Narkotik Birimlerimize tebrikler???? pic.twitter.com/XCXh56oVmN
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilogram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında. Kocaeli Emniyetimize ve narkotik birimlerimize tebrikler" dedi.
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