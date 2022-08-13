İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşınan aracın şüphe üzerine takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 107 kilo skunk ele geçirildiğini, 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor❗



Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda

1️⃣0️⃣7️⃣ KG SKUNK

ele geçirildi.

4️⃣ şüpheli gözaltında!



Kocaeli Emniyetimize ve Narkotik Birimlerimize tebrikler???? pic.twitter.com/XCXh56oVmN — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 13, 2022

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilogram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında. Kocaeli Emniyetimize ve narkotik birimlerimize tebrikler" dedi.