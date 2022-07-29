Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 19:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'a yılın ilk yarısında 6 milyon 755 bin 300 turist geldi
Turizm merkezi İstanbul’u yılın ilk 6 ayında, 6 milyon 755 bin 300 turist ziyaret etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a bu yıl gelen turist sayılarını sosyal medya hesabından açıkladı.
Açıklamasında, "Kültürün, tarihin ve turizmin merkezi İstanbul'umuza haziran ayında gelen turist sayısı 1 milyon 470 bin 586 oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise şehrimize gelen yabancı turist: 6 milyon 755 bin 300" ifadelerine yer verdi.
Kültürün, tarihin ve turizmin merkezi #İstanbul’umuza;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2022
✅#Haziran ayında gelen yabancı #turist sayısı 1️⃣.4️⃣7️⃣0️⃣.5️⃣8️⃣6️⃣ oldu.
✅Bu yılın ilk 6 ayında ise şehrimize gelen yabancı turist: 6️⃣.7️⃣5️⃣5️⃣.3️⃣0️⃣0️⃣
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Eşsiz #İstanbul’umuza misafirlerimizi bekliyoruz. pic.twitter.com/7pQWMAFtoE
Etiketler: İstanbul Ali Yerlikaya Turizm
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