İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a bu yıl gelen turist sayılarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Açıklamasında, "Kültürün, tarihin ve turizmin merkezi İstanbul'umuza haziran ayında gelen turist sayısı 1 milyon 470 bin 586 oldu. Bu yılın ilk 6 ayında ise şehrimize gelen yabancı turist: 6 milyon 755 bin 300" ifadelerine yer verdi.