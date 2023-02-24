Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a ocak ayında 1,2 milyon yabancı turist geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ocak ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'ye ulaştığını söyledi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre 2023 yılının ilk ayında kente gelen yabancı turist sayısının geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,31 artarak 1 milyon 189 bin 827'e çıktığını belirtti.
Yerlikaya, İstanbul'a en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İran, ABD ve Kuveyt'ten turist geldiğini ifade etti.
Etiketler: İstanbul Valiliği İstanbul Turizm
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