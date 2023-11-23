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Türkiye
TRT Haber 23.11.2023 08:16

İstanbul ve Bursa'da "Narkogüç" operasyonu: 156 gözaltı

İstanbul ve Bursa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan "Narkogüç-37 Operasyonu"nda 156 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul ve Bursa'da "Narkogüç" operasyonu: 156 gözaltı

Operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Güvenlik güçleri, “Sokak Satıcısı” olarak adlandırılan uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik İstanbul ve Bursa'da operasyon başlattı.

İstanbul'un 13 ilçesinde 96 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı, 92 şüpheli yakalandı.

Narkogüç operasyonların bir diğer ayağı ise Bursa'da gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.


Ayrıca Bursa'da narkotik suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 şüpheli de yakalandı.

Operasyonlarda, 116 bin 500 uyuşturucu hap ve toplamda 55 kilo sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" ifadesini kullandı. 

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Bursa İstanbul Narkotik Son Dakika Uyuşturucu
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