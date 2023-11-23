Park halindeki araçlara çarparak kaçan otomobil takla attı

Beyoğlu'nda iddiaya göre, saat 04.00 sıralarında sokakta bulunan park halindeki araçlara çarpan Murat Aksu'nun kullandığı otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sokakta meydana gelen kazayı gören bir çevre sakini ise arkadaşı ile birlikte kaçan otomobilin peşine takıldı.

Patlak teker ve hasarlı otomobili ile hızla uzaklaşan sürücü, peşindekilerin uyarılarına rağmen bir türlü durmadı. Takipteki otomobilde bulunanlar, "Öleceksin dur" şeklinde defalarca seslenerek sürücüyü ikna etmeye çalıştı.

Kaçmayı sürdüren Murat Aksu'nun kullandığı otomobil, Şişli Paşa Mahallesi Akar Caddesi'nde park halindeki otomobillere çarparak takla attı. Kazada, sürücü Murat Aksu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksu, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.