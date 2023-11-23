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Türkiye
AA 23.11.2023 05:06

Ankara'da komşuların tartışması kanlı bitti: 5 ölü

Ankara'da aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, zaman zaman gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Ankara'da komşuların tartışması kanlı bitti: 5 ölü
[Fotograf: AA]

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta, aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden 5 kişiyi tüfekle vurdu.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

B.T, H.T, M.T. ve C.T. olay yerinde, S.T. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli T.Ü, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Taraflar arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

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