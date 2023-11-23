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Türkiye
AA 23.11.2023 03:05

Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtardı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından düzensiz göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Durdurulan lastik botta 34 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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