Hafif Sağanak Yağışlı 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.03.2024 19:58

İstanbul Valiliği'nden camideki intihara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki bir camide intihar eden Uğur Falay'ın evinde, annesi ve kız kardeşinin de ölü bulunduğunu, yapılan ön incelemede her iki olayda da aynı silahın kullanıldığı sonucuna varıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden camideki intihara ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.40 sıralarında Beyoğlu Nusretiye Camii içerisinde, 20 suç kaydı bulunan 35 yaşındaki Uğur Falay'ın ruhsatsız tabancayla intihar ettiği ifade edildi. 

Yapılan çalışma sonucunda bu kişinin, 15-25 Mart tarihlerinde cezaevinden izinli çıktığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay'ın annesi 59 yaşındaki Hüsna Falay ve 22 yaşındaki kız kardeşi İrem Falay ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır. Konu ile alakalı tahkikat devam etmektedir."

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cudi'yi, Gabar'ı, Tekdürek'i, Bestler Dereler'i artık terörden temizlemiş durumdayız
20:15
Eskişehir'de 205 TOKİ konutunun anahtar teslim töreni yapıldı
20:12
Burdur'da iki çekiciden uyuşturucu çıktı, 4 şahıs tutuklandı
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
19:53
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
19:49
Datça'da su alan bottaki 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü
Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü
FOTO FOKUS
Marmara Denizi’nde denizanası istilası
Marmara Denizi’nde denizanası istilası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ