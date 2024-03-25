Datça'da su alan bottaki 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.10’da Datça ilçesi açıklarında bir lastik bottan yardım çağrısı aldı.

Bölgeye giden ekipler, içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilen ve olumsuz hava şartlarından dolayı su alarak batma tehlikesi geçiren botta bulunan kaçakları kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, lastik botun içerisindeki 1'i çocuk 16 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.