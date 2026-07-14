İstanbul polisi FETÖ'nün yeniden yapılanma girişimlerini 609 operasyonla engelledi

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla FETÖ'ye geçit vermemek için çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul polisi, FETÖ'nün yeniden ayağa kalkma çabalarını engellemek için 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında önemli operasyonlara imza attı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri başta olmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ile 39 ilçe müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, örgütün güncel yapılanması, finans ağı ve "gaybubet" evleri hedef alındı.

Bu kapsamda son 12 ay içerisinde gerçekleştirilen 609 operasyonda, örgütün finans yapılanmasına yönelik önemli isimler ile uzun süredir aranan FETÖ mensuplarının da aralarında bulunduğu 927 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 293'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 220'si adli kontrol hükümleri uygulanarak 414'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonların detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün FETÖ'ye yönelik operasyonlarında, terör örgütü tarafından güncel yapılanma için hazırlanan yeni yolların önü kesildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesince, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinasyonunda FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda, İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı", "hac parası" ve "Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı anlaşıldı.

Şüpheli Cengiz Güneş'in ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı, 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisi ve MİT'ten ortak operasyonlar

İstanbul polisi, MİT ile birlikte yaptıkları çalışmalarda birçok noktada operasyon gerçekleştirdi, firari zanlıları yakaladı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen ortak çalışmada, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınma veya tutuklanma ihtimali bulunan şüphelilerin, bu durumu önlemek amacıyla sahte kimlik kullandıkları, örgüte müzahir şahısların adlarına ev kiraladıkları ve "güvenli ev" olarak tabir edilen "gaybubet" evlerinde kaldıklarını belirledi.

Şüphelilerin deşifre olmamak için gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun şekilde bu evlerde ikamet ettikleri tespit edilirken, kimlikleri belirlenen zanlıların ayrıca ByLock kullandıkları, terör örgütünün sözde sohbet faaliyetlerine katıldıkları ve Bank Asya'da hesap hareketleri olduğu anlaşıldı.

Haklarında daha önce de arama kararı olan 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

-Sözde "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu" ile Gülen'in yeğeni de kaçamadı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "terör arananlar" listesinde sarı kategoride yer alan ve örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında sözde "müdür" konumunda bulunan Bedrettin Günebakmaz'ın kentte olduğu tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipte Günebakmaz'ın, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya'da hesap artışı ile örgütün yurt dışı yapılanmasında kaydı olduğu ve hakkında Gölcük'te askerlerle ilgilenen kimya öğretmeni olduğu şeklinde beyanlar bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli, Üsküdar'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yapılan incelemede, şüphelinin kendini farklı biri olarak tanıtarak kira kontratı yaptığı, elektrik, su, doğal gaz aboneliklerini başkaları adına açtırdığı, dışarı çıkması gerektiğinde kendini gizlemek ve kameralara yakalanmamak için çok sayıda kep, bere ve gözlük bulundurduğu belirlendi.

İstanbul'da düzenlenen başka bir önemli operasyon ise hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen'in yakalanması oldu.

Yine MİT ile yapılan koordineli çalışmada FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.