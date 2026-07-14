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Dünya
TRT Haber 14.07.2026 13:16

Körfez Bölgesi'nde ateşkes öncesi duruma geri mi dönülüyor?

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, nisan ayındaki ateşkesi bozma noktasına getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni abluka kararı ve gemilerden istediği yüzde 20’lik ücret piyasaları tedirgin ederken, krizin aşılması için gözler iki ülke arasındaki telefon trafiğine çevrildi.

Körfez Bölgesi'nde ateşkes öncesi duruma geri mi dönülüyor?

Orta Doğu ve Körfez hattında son dönemde yaşanan gelişmeler, nisan ayında sağlanan ateşkesin sürdürülebilirliğini tartışmaya açtı. ABD yönetiminden gelen peş peşe açıklamalar ve askeri hareketlilik, "Bölgede eski kriz günlerine mi dönülüyor?" sorusunu gündeme getirdi.

TRT Haber Washington Muhabiri Tuna Şanlı'nın aktardığı bilgilere göre, bölgedeki gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, ABD ve İranlı yetkililerin karşılıklı sert açıklamalarının ateşkes öncesindeki çatışma ortamını yeniden canlandırdığına dikkati çekiyor. Diplomatik kaynaklar, her iki ülkenin arka planda telefon diplomasisini sürdürmesini "az da olsa bir umut ışığı" olarak değerlendirse de sahadaki veriler gerilimin hat safhada olduğunu gösteriyor.

Trump'tan tartışma yaratan "yüzde 20" kararı

ABD Başkanı Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılacağını duyurdu. Trump, bu ablukanın yalnızca İran limanlarıyla sınırlı kalacağını, diğer bölge ülkelerine giden gemilerin geçişine izin verileceğini belirtti. Ancak Trump’ın, boğazdan geçen gemilere ABD tarafından sağlanacak güvenlik hizmeti karşılığında yükün yüzde 20'si oranında tazminat alınacağını açıklaması, uluslararası hukuk ve ticaret çevrelerinde büyük tartışma yarattı. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinin bu "geçiş ücreti" kararına nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

CENTCOM: Abluka salı gecesi başlıyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), deniz ablukasının salı günü Türkiye saatiyle 23.00’te yürürlüğe gireceğini teyit etti. CENTCOM ayrıca, son bir hafta içinde İran’ın füze rampaları ve kıyı savunma tesisleri gibi kritik noktalarına düzenlenen 5. saldırı dalgasının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Ekonomik ve siyasi riskler kapıda

Körfez'deki istikrarsızlık küresel petrol fiyatlarını şimdiden yüzde 10 oranında artırdı. Gerilimin tırmanması durumunda ABD'de benzin fiyatlarının ve enflasyonun yeniden yükselmesi bekleniyor.

Analistler, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Trump yönetiminin topyekün bir savaştan kaçınabileceğini ancak Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılması senaryosunda çok daha sert bir askeri karşılığın masada olduğunu vurguluyor.

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