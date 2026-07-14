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Dünya
AA 14.07.2026 14:42

Gazze'de katil İsrail'in saldırılarında biri kadın 8 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail saldırılarında biri kadın 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de katil İsrail'in saldırılarında biri kadın 8 Filistinli yaşamını yitirdi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında yer alan polis noktasına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Cibaliya Polis Merkezi Müdürü Muhammed Mervan Salim ve polisler ile bir kadının da aralarında bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in gün içerisinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında da biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

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