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Türkiye
AA 14.07.2026 12:30

12 yıllık faili meçhul cinayet DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı

İstanbul'da 12 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, olay yerinden elde edilen deliller üzerinde yeniden yapılan kriminal incelemeler ve DNA eşleşmesi sayesinde belirlenerek gözaltına alındı.

12 yıllık faili meçhul cinayet DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul cinayet olaylarının çözümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 24 Haziran 2014'te Bayrampaşa'da Gültekin Yıldırım'ın (55) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasını yeniden ele aldı.

Dosya üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, olay yerinden elde edilen biyolojik deliller, gelişen kriminal teknikler kullanılarak yeniden değerlendirildi. Yapılan DNA karşılaştırmaları sonucunda, olay yerindeki örneklerin şüpheli M.Ö'ye (58) ait olduğu belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin olay tarihinde cinayetin işlendiği bölgede bulunduğunu da tespit etti.

Elde edilen bulgular doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri, M.Ö'yü, Muğla'nın Datça ilçesindeki kırsal alanda düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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