Osmaniye'nin gururu: Koca yürek Abdullah

Osmaniye'de annesiyle birlikte uzun süredir yardım kuruluşlarının çalışmalarına destek veren Abdullah Eman, bu gönüllülük bilincini şimdi de şehir merkezindeki cami çeşmeleri, hayrat çeşmeleri ve mezarlıklara taşıdı. Kirli gördüğü çeşmeleri kendi imkânlarıyla temizleyen Abdullah, hiçbir karşılık beklemeden yaptığı çalışmalarla çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

Annesinin kendisine manevi, babasının ise maddi destek verdiğini anlatan Abdullah, artık babasına yük olmak istemediğini belirterek annesinin yaptığı kurabiyeleri ve kendi oyuncaklarını satarak elde ettiği parayla temizlik malzemeleri aldığını söyledi.

Temizlik yaparken büyük mutluluk duyduğunu belirten Abdullah Eman, telefon bağımlısı olmamak için kendisine böyle bir yol seçtiğini söyledi. Yaptığı çalışmaların insanlara örnek olmasını istediğini ifade eden Abdullah, "Videolarımda sürekli beyaz giyiniyorum. Çünkü beyaz, aydınlık, umut ve iyilik demek" dedi.