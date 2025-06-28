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Türkiye
AA 28.06.2025 00:41

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 32 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TMSF'nin kayyum atadığı döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli tutuklandı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 32 tutuklama

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