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AA
HABER GİRİŞ
28.06.2025 00:41
, 28.06.2025 00:43
SON GÜNCELLEME
28.06.2025 00:43
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 32 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TMSF'nin kayyum atadığı döner zincirine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 32 şüpheli tutuklandı.
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