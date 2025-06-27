Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.06.2025 22:24

İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 65 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı

İstanbul merkezli FETÖ soruşturması: 65 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızan ve tamamı deşifre edilemeyen FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 95 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Savcılıktaki ifade verme işlemleri tamamlanan şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden Albay K.K.'nın da aralarında bulunduğu 65'inin tutuklanmasına hükmetti.

Sulh ceza hakimliği, 2 şüpheli hakkında "konutu terk etmeme", 28 şüpheli hakkında ise ''yurt dışına çıkış yasağı'' ve ''imza atma''yı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, farklı kuvvet komutanlıklarında muvazzaf olarak görev yapan 10 albay, 15 yarbay, 43 binbaşı, 27 yüzbaşı ve 5 teğmen ile farklı sebeplerle (müstafi, ihraç, emekli vb.) TSK'dan ilişiği kesilen 8 şüpheli olmak üzere toplam 108 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda 95 şüpheli yakalanmıştı.

Diğer 13 şüpheliyi yakalama çalışmalarının Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütüldüğü öğrenildi.

ETİKETLER
FETÖ İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir Türkiye için canla başla çalışacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
İsrail ablukası altındaki Gazze'de 3 aylık bebek Curi de açlıktan öldü
22:18
İsrail'in dağıttığı un çuvallarında uyuşturucu hap bulundu
22:31
Bakan Yerlikaya: Terörsüz bir Türkiye için canla başla çalışacağız
21:51
Emine Erdoğan, TÜGVA Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
20:41
İsrail Savunma Bakanı: Hamaney'i öldürmek istedik ancak yerini tespit edemedik
21:43
Bakan Yumaklı: Bugün 67 yangın çıktı, 63'ü kontrol altında
Minareyi bulan camiyi bulamıyor
Minareyi bulan camiyi bulamıyor
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ