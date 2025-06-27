İzmir Aliağa'da orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

İlçede dün Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan M.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.E. ifadesinde, yaktığı çöplerle yangına kazara sebebiyet verdiğini ve üzgün olduğunu belirtti.

Yangın

Bozköy Mahallesi sanayi tesisleri mevkisinde dün başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edilmişti.

Kara ekiplerinin gece boyunca aralıksız müdahale ettiği yangın yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Bir evin kullanılamaz hale geldiği yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli M.E., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.