Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonrası yangın kontrol altına alındı.

Bursa

Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, yakındaki ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 14 arazöz, 41 araç ve 139 personelle müdahale ediyor.

Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangın nedeniyle bazı ev sahipleri evlerini boşalttı. Mahalle sakinlerinin telaş yaşadığı yangında, ahırlardaki hayvanlar da çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, "Orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir." denildi.

Yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Sakarya

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için helikopter ve uçak desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen olmadığı belirtilerek, alevlere Sakarya, Bilecik ve Bolu Göynük'teki kurumlardan toplam 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağının müdahale ettiği bildirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun şekilde yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü aktarılan açıklamada, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği duyuruldu.

Yangın Bilecik tarafına sıçradı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkiideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyüne ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sakarya ilinde başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti. Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirten Sözer, "Bölge müdürlüğümüzün ekipleri orada. Genel Müdürlükten de ne gerekiyorsa takviye istedik. Araç takviyeleri istedik." diye konuştu. Sözer, Köprücek köyünden 15 kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca, Alıçlar köyü ile Muratlar Mahallesi'nde yaşayanlar güvenlik nedeniyle tahliye ediliyor. Çok sayıda büyükbaş hayvan da traktörlerle güvenli bölgeye naklediliyor.

Yangın, İHA, helikopter, 16 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 148 personelle söndürülmeye çalışılıyor.

Vali Sözer, bölgede kurulan koordinasyon merkezinde yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

İzmir Aliağa

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bornova

İzmir'de ikinci bir alanda Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 11 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya

Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde orman yangını çıktı.

Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi ve Kumluca Kasapçayırı Mahallesi Demirci tepesi mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı. Aksu'daki yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Kumluca ilçesindeki orman yangınına ise ilk müdahaleyi yakınlardaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu personeli yaptı. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, yangın söndürme işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Muğla

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi'nde motor arızası nedeniyle yol kenarına park edilen araçta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.